Украинские военные убили еще одного российского командира. Он управлял парашютно-десантной ротой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

ВСУ ликвидировали капитана Александра Выгуляра. Он был командиром парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии России.

"3 месяца назад под Вязьмой он вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию". Впрочем, при встрече с украинскими воинами это не помогло", - говорится в сообщении.