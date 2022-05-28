Руководство Лувра – в объединенной преступной группировке наш комментарий
Экс-директора парижского музея Лувр Жана-Люка Мартинеса обвинили в незаконной торговле артефактами. Предполагается, что бывший глава учреждения участвовал в торговле предметами античности и занимался отмыванием денег в составе организованной группировки. Полиция заключила его под стражу вместе с двумя египтологами, которые тоже могут быть замешаны в деле.
Времена нынче наступили веселые, как заметил недавно один мой коллега. Почтенные люди, антиквары, музейщики, археологи и египтологи создают организованные преступные сообщества и занимаются сбытом краденных древностей. И только случайно попадают в руки правосудия.
Подозрения полиции в отношении почтенного музейщика Жана-Люка Мартинеса появились еще в 2018 году. После того, как филиал музея – «Лувр-Абу-Даби» – в Эмиратах приобрел редкую стелу из розового гранита с изображением фараона Тутанхамона и четыре других артефакта за 8 миллионов евро. Специалисты, в числе которых был Марк Габольд, всемирно известный французский египтолог, предупредили Мартинеса, что со стелой не все в порядке, и что, по всей видимости, она была украдена в одном из египетских музеев.
Тем не менее, Мартинес подписал документ о том, что с ней все в порядке и она приобретена у некоего коллекционера, пожелавшего остаться неизвестным. Тогда полиции ничего не удалось доказать. Грянуло лишь в марте 2020 года, когда в Гамбурге был арестован и экстрадирован в Париж для допроса галерист немецкого происхождения Робин Диб, выступавший посредником при ее продаже.
Оказавшись за решеткой, Диб, будучи человеком крайне интеллигентным и не привыкшим к грубому обращению полицейских, справедливо решил, что молчать не будет – и тут же пошел на сделку со следствием, под протокол сдавая всё и всех.
На основании его показаний в июне 2020 года были арестованы парижский эксперт-археолог Кристоф Куницки и торговец антиквариатом Ришар Семпер. Первому было предъявлено обвинение в изготовлении ложных сертификатов на артефакты, украденные в Ливии, Йемене, Ираке и Сирии. Второму – в том, что он все это краденое сбывал.
Кстати, на основании их показаний вскрылась еще одна афера: покупка Метрополитен-музеем в Нью-Йорке позолоченного гроба древнеегипетского жреца Неджаманха, относящегося к Среднему Царству, то есть имевшего возраст около 4 тысяч лет и оцененного в 3,5 миллиона евро.
Куницки и Семпер признались в том, что эта древность была похищена из запасников египетского музея еще в ходе протестов «арабской весны». На разрешении о приобретении вновь стояла подпись Мартинеса.
Тут уже самым убежденным сторонникам того, что не мог человек с именем, известным в музейных кругах всего мира, рафинированный интеллектуал быть причастным к махинациям с музейными ценностями, пришлось задуматься, так уж ли они правы, защищая репутацию Мартинеса.
А его «коллеги» продолжали давать показания. И о том, как они скупали похищенное из музеев в Египте, как заказывали тот или иной артефакт для похищения его из Йемена, Ирака и Сирии, как отправляли туда бригады «черных копателей» и как работали с посредниками, представлявшими ИГИЛ. И во главе всего этого консорциума стоял директор французского Лувра.
Сложностью для полиции было то, что у Мартинеса нашлась масса влиятельных покровителей из французского высшего общества. Кто-то был его клиентом, кто-то – поклонником. И вообще, его разоблачение грозило поставить в неловкое положение сразу два французских министерства – культуры и иностранных дел. Здесь доказательства должны были быть не просто надежными, а железобетонными, поскольку у Мартинеса нашлись бы самые дорогостоящие и опытные адвокаты.
По всей видимости, такие доказательства у французской полиции есть, иначе Мартинес не отправился бы за решетку сразу после первого допроса. Процесс обещает быть громким.
Haqqin.az не раз писал о том, что сложилась целая международная отрасль теневой экономики, основанная на расхищении артефактов в горячих точках мира, берущая начало от террористических группировок и заканчивающаяся в респектабельных антикварных салонах Европы. Обороты там, конечно, несколько ниже, чем в наркобизнесе – но тоже немалые.