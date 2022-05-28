Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:30

Экс-директора парижского музея Лувр Жана-Люка Мартинеса обвинили в незаконной торговле артефактами. Предполагается, что бывший глава учреждения участвовал в торговле предметами античности и занимался отмыванием денег в составе организованной группировки. Полиция заключила его под стражу вместе с двумя египтологами, которые тоже могут быть замешаны в деле.

Времена нынче наступили веселые, как заметил недавно один мой коллега. Почтенные люди, антиквары, музейщики, археологи и египтологи создают организованные преступные сообщества и занимаются сбытом краденных древностей. И только случайно попадают в руки правосудия. Подозрения полиции в отношении почтенного музейщика Жана-Люка Мартинеса появились еще в 2018 году. После того, как филиал музея – «Лувр-Абу-Даби» – в Эмиратах приобрел редкую стелу из розового гранита с изображением фараона Тутанхамона и четыре других артефакта за 8 миллионов евро. Специалисты, в числе которых был Марк Габольд, всемирно известный французский египтолог, предупредили Мартинеса, что со стелой не все в порядке, и что, по всей видимости, она была украдена в одном из египетских музеев. Тем не менее, Мартинес подписал документ о том, что с ней все в порядке и она приобретена у некоего коллекционера, пожелавшего остаться неизвестным. Тогда полиции ничего не удалось доказать. Грянуло лишь в марте 2020 года, когда в Гамбурге был арестован и экстрадирован в Париж для допроса галерист немецкого происхождения Робин Диб, выступавший посредником при ее продаже. Оказавшись за решеткой, Диб, будучи человеком крайне интеллигентным и не привыкшим к грубому обращению полицейских, справедливо решил, что молчать не будет – и тут же пошел на сделку со следствием, под протокол сдавая всё и всех.

На основании его показаний в июне 2020 года были арестованы парижский эксперт-археолог Кристоф Куницки и торговец антиквариатом Ришар Семпер. Первому было предъявлено обвинение в изготовлении ложных сертификатов на артефакты, украденные в Ливии, Йемене, Ираке и Сирии. Второму – в том, что он все это краденое сбывал. Кстати, на основании их показаний вскрылась еще одна афера: покупка Метрополитен-музеем в Нью-Йорке позолоченного гроба древнеегипетского жреца Неджаманха, относящегося к Среднему Царству, то есть имевшего возраст около 4 тысяч лет и оцененного в 3,5 миллиона евро. Куницки и Семпер признались в том, что эта древность была похищена из запасников египетского музея еще в ходе протестов «арабской весны». На разрешении о приобретении вновь стояла подпись Мартинеса. Тут уже самым убежденным сторонникам того, что не мог человек с именем, известным в музейных кругах всего мира, рафинированный интеллектуал быть причастным к махинациям с музейными ценностями, пришлось задуматься, так уж ли они правы, защищая репутацию Мартинеса.