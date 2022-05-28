Российский генерал: США запретили Польше вводить войска в Украину

Соединенные Штаты запретили Польше вводить войска в Украину, считает экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак, пишет RT.

По его мнению, это связано с тем, что Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией, так что в Украине возможно появление наемников или добровольцев из Польши, но не регулярных войск.

Он отметил, что Польша входит в НАТО, и столкновение альянса с Россией приведет к началу Третьей мировой войны, а в таком случае человечество столкнется с глобальным ядерным конфликтом, в котором «победителей не будет».

«Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши», – сказал он.