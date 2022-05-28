«Мы не чувствуем цейтнота». Турция ждет ответ от Финляндии и Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует организовать встречу формата Турция-Швеция-Финляндия, но Анкара ждет ответа на выдвинутые ею условия, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
"У генсека НАТО есть некоторые инициативы и намерения. Также есть желание провести встречу в рамках НАТО. Откровенно говоря, мы не проводим встречи только ради того, чтобы провести встречу. Если мы хотим добиться результатов, мы ожидаем, что две делегации дадут ответ в этом направлении, поскольку мы стремимся к процессу, который включает конкретные шаги, ориентированные на результаты", – заявил представитель Эрдогана в интервью газете Hurriyet.
Калын добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу проводят интенсивную телефонную дипломатию.
"В рамках всего этого соответственно будут формироваться календарь, формат и уровень следующей встречи. Это процесс. Если они предпримут позитивные шаги, этот процесс пойдет позитивно. Мы не чувствуем цейтнота. Мы не беспокоимся о том, что "давайте решим этот вопрос за несколько недель, чтобы он дошел до саммита НАТО". Мы хотим увидеть, какими будут конкретные шаги", – отметил он.