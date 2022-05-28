Синоптики о погоде в Баку и регионах на завтра

Обнародован прогноз погоды на 30 мая. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-20° тепла, днем – 23-28°. В Баку ночью будет 17-19° тепла, днем – 26-28°.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных территориях временами возможны осадки. Ночью и утром будет туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-18° тепла, днем – 26-31°, в горах ночью 2-7° тепла, днем – 12-17°.