Тарывердиеву убил муж
В прокуратуру Апшеронского района поступила информация об убийстве 29 мая Риммы Тарывердиевой (1988 г.р.) в ее доме на территории района.
Как сообщили в районной прокуратуре, в ходе предварительного следствия было установлено, что муж убитой Гачай Шахмамедов (1984 г.р.) умышленно убил Р.Тарывердиеву, нанеся ей многочисленные ножевые ранения во время ссоры.
По факту в прокуратуре Апшеронского района возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство).
Г.Шахмамедов задержан в качестве подозреваемого.
Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.