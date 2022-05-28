В Украине ликвидировали высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ

В войне России против Украины ликвидирован сотрудник пресс-службы Минобороны РФ полковник Владимир Иванов. Он был убит еще 25 марта. Об этом сообщает «Медиазона».

По информации издания, первым о его гибели сообщил сотрудник ВГТРК Евгений Поддубный, который вышел на акцию "Бессмертный полк" 9 мая с портретом Иванова.

При этом "Медиазона" подтвердила смерть полковника с помощью реестра наследственных дел, приложений Getcontact и утечек из российских баз данных.