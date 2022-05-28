Стало известно, о чем договаривался Запад с Россией за спиной у Украины

Кремль просил Запад не поставлять оружие в Украину в обмен на разблокировку портов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Министерства внутренних дел Виктора Андрусива.

"По моей информации, россияне предлагали следующую модель: Запад не дает нам ракеты, они выходят на рубежи Луганской и Донецкой областей, после того садятся за переговоры, разблокируют порты для вывоза зерна и предлагают новые условия для энергоносителей", – говорит он.

По словам Андрусива, учитывая некоторый маленький успех на прошлой неделе на фронте – эти предложения звучали очень привлекательно.