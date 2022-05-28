Азербайджан проиграл Франции в финале чемпионата Европы

На чемпионате Европы по каратэ в турецком Газиантепе в командных соревнованиях по кумитэ сборная Азербайджана стала обладательницей серебряных медалей.

В финале Рафаэль Агаев и Ко уступили французам – 1:3. До этого наша команда победила Косово, Португалию и Грецию.

Сборная Азербайджана по ката завоевала бронзу. Опередив на групповой стадии Черногорию, Францию и Боснию и уступив только Турции, наша команда получила право побороться за 3-е место. Тут азербайджанские каратисты одолели Хорватию.

В индивидуальных соревнованиях Азербайджан выступил неудачно. Без медалей остались призеры Олимпийских игр Рафаэль Агаев и Ирина Зарецкая. Лишь Медина Садыхова (55 кг) удостоилась бронзы.