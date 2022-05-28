«За мир» или «Замир»? Путаница в Москве привела к аресту азербайджанца

Как известно, после начала военного вторжения России в Украину, за участие в антивоенных акциях были арестованы тысячи россиян.

Каждому участнику антивоенной акции в России грозит статья «дискредитация российской армии», что подразумевает уголовную ответственность. За соблюдением общественного порядка следят сотни тысяч сотрудников полиции, ФСБ и Росгвардии.