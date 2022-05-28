«За мир» или «Замир»? Путаница в Москве привела к аресту азербайджанца
Как известно, после начала военного вторжения России в Украину, за участие в антивоенных акциях были арестованы тысячи россиян.
Каждому участнику антивоенной акции в России грозит статья «дискредитация российской армии», что подразумевает уголовную ответственность. За соблюдением общественного порядка следят сотни тысяч сотрудников полиции, ФСБ и Росгвардии.
Поводом для задержания и последующего ареста может послужить банальный плакат с безобидным лозунгом «За мир».
Как пишет на своей странице в соцсети «Фейсбук» российский писатель и общественный активист Виктор Шендерович, преследования противников войны порой доходят до курьеза.
«В аэропорту Москвы задержали гражданина Азербайджана с плакатом «Я Замир» . Его обвинили в дискредитации вооруженных сил России. Впоследствии при разбирательстве установили, что мужчину зовут Замир, а держал он плакат со своим именем для того, чтобы его встретили в аэропорту», - пишет Шендерович.