Российский посол: Москва не ставила цель захватить Киев. Оккупировать его невозможно

Москва не ставила цель захватить столицу Украины в ходе проводимой «специальной военной операции». Такое мнение посол России в Великобритании Андрей Келин выразил в воскресенье в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город", - сказал посол, подчеркнув, что у РФ "на начальной стадии операции не было цели захватить Киев".

Келин полагает, что нет необходимости наращивать численность российских войск в Украине.

"Мы разберемся с этим [положением в Украине] посредством «операции», проводимой конвенциональными средствами. Ограниченной «операции» с использованием конвенциональных средств. Вы могли заметить, что мы не наращивали численность своих войск. Мы считаем, что их достаточно, чтобы разобраться с этой ситуацией", - сказал он.