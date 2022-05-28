Как российские бизнесмены скрывают яхты во избежание ареста
На яхтах, которые, предположительно, связаны с попавшими под санкции Великобритании российскими бизнесменами, начали отключать устройства, позволяющие отслеживать местонахождение судов, говорится в расследовании The Observer (его выдержки приведены на сайте The Guardian, обе газеты принадлежат Guardian Media Group).
Один из членов экипажа яхты, которая, по данным газеты, принадлежит одному из «российских олигархов», сообщил изданию о полученном распоряжении отключить автоматическую идентификационную систему (AIS), предназначенную для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных. Систему можно отключать по разным причинам, но, по мнению опрошенных изданием экспертов, владельцы судов не хотят, чтобы они были обнаружены, и стараются таким образом избежать ареста имущества.
The Observer со ссылкой на данные компании VesselsValue передает, что как минимум шесть суперъяхт, связанных с бизнесменами под британскими санкциями, «прятали» свое местонахождение более чем на месяц. В их числе:
- Яхта Alfa Nero длиной 82 м и стоимостью $120 млн (по оценке отраслевого портала SuperYachtFan), которую считают связанной с бизнесменом Андреем Гурьевым, бывшим членом совета директоров «ФосАгро». О том, что судно принадлежит предпринимателю, также писал Forbes. В последний раз яхту заметили 3 марта у острова Синт-Мартен в Карибском море.
- Яхта Clio длиной 72 м и стоимостью $65 млн, которую связывают с Олегом Дерипаской. После начала российской военной операции судно направилось из Индийского океана по направлению к Турции. В последний раз яхта передавала данные о местонахождении 18 апреля с Черного моря, недалеко от Сочи и Новороссийска; три дня спустя судно пришвартовалось в сочинском порту «Имеретинский», писал «РБК Краснодар».
- 70-метровая Galactica Super Nova стоимостью $80 млн, связанная с экс-главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. 2 марта судно находилось у побережья Хорватии, с тех пор оно не передавало данных о местонахождении;
- 140-метровая Ocean Victory, которая, по данным журналистов, принадлежит председателю совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову. Стоимость судна – $300 млн, 1 марта оно было пришвартовано на Мальдивах.
- 142-метровая Motor Yacht A стоимостью $300 млн, которую связывают с Андреем Мельниченко. Она исчезла из глобальной системы слежения после 10 марта, когда судно находилось на Мальдивах.
- Яхта My Sky длиной 52 м и стоимостью $40 млн, предположительно связанная с предпринимателем Игорем Кесаевым. 30 марта она также была пришвартована на Мальдивах, а после не передавала данные о местонахождении.
Дерипаска, Рашников и Мельниченко попали под санкции Великобритании в марте, Гурьев, Алекперов и Кесаев – в апреле. Ограничения предусматривают запрет на въезд в Великобританию и блокировку всех активов в Соединенном Королевстве.