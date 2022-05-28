Офис Зеленского: У россиян истерика после предоставления Украине систем MLRS

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратил внимание, что россияне начали истерику после решения властей США предоставить Украине пусковые установки MLRS, а потому призвал Запад не сомневаться и продолжать давление на Россию. Об этом Подоляк написал в своем телеграм-канале.

«Редкой мерзости все эти субъекты из РФ. Заходят на территорию другой страны и масштабно уничтожают инфраструктуру, массово убивают мирных граждан и умышленно сносят все наши города полностью. Называют это отвратительным и лживым термином "специальная военная операция". Применяют в Украине все виды тяжелой артиллерии, тяжелые огнеметы, реактивные системы залпового огня, тяжелые авиационные бомбы и крылатые ракеты разных модификаций с дальностью более 1000 км.

Но как только стало известно, что Украина все-таки получит MLRS с нормальной дальностью действия (100+ км), россияне сразу впали в истерическую истерику. Дикий визг стоит сейчас над всем российским болотом: "Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие для возмездия!"…