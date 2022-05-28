«Филигранная работа»: украинские солдаты одним ударом ликвидировали более 80 российских солдат видео
Спецназовцы СБУ одним ударом уничтожили 82 российских военных с их техникой. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
Украинские военные ударили по россиянам, когда они собрались у БТР. Атаку осуществили с дрона.
"Филигранно точная работа спецназа 15 Главного Управления ДВКР СБУ. Прилетели, увидели и разбомбили БТР - 82 орков", - говорится в сообщении.
По подсчетам Геращенко, если бы у ВСУ было 300 таких хорошо обученных экипажей боевых дронов, как в 15 ДВКР СБУ и хотя бы раз в 3 дня такой экипаж уничтожал хотя бы одну единицу бронетехники противника, то за месяц удалось бы уничтожить 3 тысячи российской техники.