Россия снова обстреляла Черниговскую и Сумскую области

Сегодня, 29 мая 2022 года, российские войска снова обстреляли приграничные населенные пункты в Черниговской и Сумской областях. Об этом сообщает оперативное командование «Север».

Сообщается, что после обеда противник обстрелял с территории России населенные пункты возле границы в Черниговской и Сумской областях.

"Около 12:43 зафиксировано 7 взрывов (приходов) в районе Семеновки. Потерь среди личного состава и техники нет. В 13:00-13:12 наблюдатели зафиксировали 5 взрывов (приходов, предварительно миномет) в районе Бачевска. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.