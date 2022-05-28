Польша предоставит Украине 18 самоходных гаубиц KRAB

Украина получит из Польши 18 единиц современных самоходных гаубиц KRAB. Речь идет об оборудовании для трех артиллерийских дивизионов. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польские военные уже обучили сто украинских артиллеристов обращению с пушечными гаубицами KRAB. Теперь в распоряжении ВСУ не менее 24 западных самоходных пушечных установок.

Шесть единиц оборудования аналогичного типа под названием "Цезарь" были переданы Францией.