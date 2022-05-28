Польша предоставит Украине 18 самоходных гаубиц KRAB
Украина получит из Польши 18 единиц современных самоходных гаубиц KRAB. Речь идет об оборудовании для трех артиллерийских дивизионов. Об этом сообщает Polskie Radio.
Польские военные уже обучили сто украинских артиллеристов обращению с пушечными гаубицами KRAB. Теперь в распоряжении ВСУ не менее 24 западных самоходных пушечных установок.
Шесть единиц оборудования аналогичного типа под названием "Цезарь" были переданы Францией.
В свою очередь, Германия и Нидерланды заявили о передаче в общей сложности 12 единиц, однако Берлин объясняет, что обучение экипажей управлению своими Panzerhaubitzen 2000 еще продолжается и дата, когда техника поступит в Украину, неизвестна.
Самоходные гаубицы KRAB – это оборудование, которое уже несколько лет находится на вооружении польской армии. Гаубицы производятся компанией Huta Stalowa Wola. Гусеничное шасси изготовлено по корейской лицензии, а 155-мм пушка является модификацией британского вооружения. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км с базовыми боеприпасами. KRAB может стрелять 6 раз в минуту.