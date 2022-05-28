Турция и Израиль обсудят доставку газа из Средиземноморья в Европу

Турция и Израиль проведут переговоры по доставке газа из Восточного Средиземноморья в Европу через Турцию, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Будут переговоры нашего министра энергетики и природных ресурсов с израильскими официальными лицами относительно принятия такого шага с Израилем по природному газу. Мы также будем проинформированы информацией, которую наш министр иностранных дел доведет до нас после его визита в Израиль. Они (израильская сторона – ред.) говорят, что готовы, и мы продолжим нашу работу в этих рамках", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Баку.

Заявив, что они предпримут шаги, чтобы привести турецко-израильские отношения в более позитивное состояние, Эрдоган отметил, что на данный момент мнения по этому вопросу положительные, и их пожелания заключаются в том, чтобы как можно быстрее завершить развитие в этом направлении.

Газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой российскому для ЕС, Анкара готова быть частью этого процесса, заявил ранее официальный представитель, главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын.