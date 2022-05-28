Российские военные задержали в Черном море турецких моряков

Российские военные задержали в Черном море 12 рыбаков из Турции. Инцидент произошел у берегов оккупированного РФ Крыма. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным издания, 15 мая два турецких корабля, на борту которых находились 12 рыбаков, приблизились в Черном море к берегам временно оккупированного Российской Федерацией полуострова Крым. К ним подошел российский корабль и турецких рыбаков задержали.

Граждан Турции доставили в Севастополь. У них конфисковали лодки, весь улов, а также обязали оплатить штраф в размере 30 тысяч долларов.

Отмечается, что МИД Турции предпринимает дипломатические попытки доставить рыбаков в Турцию.