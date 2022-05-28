Обстрел Николаева: есть погибший и раненые, в городе снова взрывы

В результате утреннего обстрела жилого квартала Николаева погиб человек, двое получили ранения, повреждены три многоэтажки. Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

«Российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах). По состоянию на 16:00, известно о двух раненых. Еще один человек погиб», - написал мэр.

Сенкевич добавил, что в городе снова слышны взрывы.