В Германии объяснили, почему страну обвиняют в недостаточной помощи Украине

В Германии попытались объяснить, почему страну обвиняют в недостаточной помощи Украине. По мнению вице-канцлера, министра экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека, это отголоски прошлого. Государство построило «Северный поток-2», несмотря на предупреждения от восточноевропейских партнеров.

Такое заявление чиновник сделал в интервью немецкому порталу Welt am Sonntag.

"Германия построила "Северный поток-2", несмотря на аннексию Крыма, и игнорировала предупреждения восточноевропейских партнеров. Это имеет эффект. Сегодня мы сталкиваемся с долгами, в которые мы влезли в прошлом", - заявил Хабек.

Министр экономики признал, что Германия относилась к российской власти "слишком некритично". И заявления о недостаточной помощи Украине – это результат прошлой политики.