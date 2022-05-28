«Мелитополь – это Украина»: жители города вышли на митинг против российской оккупации
Украинцы во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе провели патриотичный митинг. Участники акции пришли с флагами Украины и спели гимн. Об этом сообщает местное издание «РИА Мелитополь».
Отмечается, что патриотичная акция прошла в городском парке. На митинг пришли несколько десятков жителей города.
"По словам очевидцев, сейчас в городском парке патриоты исполняют гимн Украины. На фото несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и жовто-блакитними лентами", – говорится в сообщении.
Участники акции скандировали: "Мелитополь – это Украина".