Турецкая армия ликвидировала группу террористов: обнародованы кадры операции видео
Вооруженные силы Турции в рамках антитеррористической операции Pəncə-Qıfıl, которая проводится на севере Ирака, уничтожили девять террористов PKK. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Ведомство обнародовало кадры, связанные с вышеуказанной операцией.
Отмечается, что террористы были уничтожены посредством воздушного удара.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/0Zb6OBYWtG