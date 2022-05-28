Турецкая армия ликвидировала группу террористов: обнародованы кадры операции видео

Вооруженные силы Турции в рамках антитеррористической операции Pəncə-Qıfıl, которая проводится на севере Ирака, уничтожили девять террористов PKK. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Ведомство обнародовало кадры, связанные с вышеуказанной операцией.

Отмечается, что террористы были уничтожены посредством воздушного удара.