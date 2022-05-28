«Если российская армия потерпит поражение, то украинские войска зайдут не только в Крым, но и на территорию Ростова и Кубани». Об этом заявил бывший лидер сепаратистов Донбасса, полковник ГРУ армии России в отставке Игорь Стрелков (Гиркин).

Стрелков отметил, что украинские войска пойдут «везде, куда у них хватит сил и возможностей».

«Не будет никакого перемирия. Украина может пойти на перемирие, если ей опять потребуется «передышка», - добавил Стрелков.