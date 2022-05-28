Турция создаст коридор безопасности на границе с Сирией

Турция рассчитывает завершить процесс создания коридора безопасности глубиной в 30 км вдоль сирийской границы в самое ближайшее время. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам своего визита в Азербайджан.

"Мы надеемся, что в самое ближайшее время завершим создание 30-километрового коридора безопасности, который поэтапно создаем вдоль нашей сирийской границы", - сказал он.

По словам Эрдогана, это позволит положить конец тому, что члены террористической организации РРК обманным путем заставляют вступать в свои ряды турецких детей.