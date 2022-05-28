В Измаиле красной краской облили конный памятник российскому полководцу Александру Суворову. Об этом «Суспільному» сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

По его словам, монумент Александру Суворову не в первый раз обливают краской.

"Мы его уже оттерли, пока он закрыт, пока мы не знаем его дальнейшей судьбы. Этот памятник является частью культурного наследия, поэтому мы ждем ответа Кабмина о его дальнейшей судьбе", – отметил Андрей Абрамченко.