Норвегия официально «переименовала» Беларусь

С сегодняшнего дня в норвежских официальных документах Беларусь будет называться «Беларусью», сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хьюитфельд в твиттере.

"С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Беларусью, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке", - заявила политик.

Теперь в официальных документах Беларусь будет обозначаться как Belarus (транслитерация названия "Беларусь", – прим. Ред.) вместо Hviterussland (от норвежского hvite – "белый" и Russland – "Россия", – прим. Ред.).

Первой Беларусь "переименовала" Швеция в 2019 году, а через два года, в марте 2021 года, – Дания.