По состоянию на 29 мая российские войска частично вышли из Лимана (Донецкая область), за который продолжаются бои. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

"На Лиманском направлении отдельные подразделения противника выведены за пределы населенного пункта Лиман", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Кураховском направлении противник ведет огонь по всей линии соприкосновения из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, армейской и оперативно-тактической авиации. Российские войска пытаются истощить личный состав и разрушить фортификационные сооружения.