Вооруженные силы Турции, Азербайджана и еще 35 стран проведут совместные учения

В маневрах будут задействованы итальянский фрегат, канонерская лодка ВМС Ливии, вертолеты Ch-53, гаубицы, бронетехника и десантный корабль ВС США и другая техника.

Военнослужащие из 37 стран мира, включая Италию, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Пакистан, Албанию, Казахстан, Кыргызстан и США, отработают навыки совместных сухопутных и морских операций, а также высадку десанта.

По данным источников Министерства национальной обороны Турции, учения будут организованы на полигоне Доганбей (Сеферихисар, Измир) и завершатся проведением Дня наблюдателей, который состоится во вторую неделю июня.

В учениях примут участие более тысячи иностранных военнослужащих из 37 стран мира.

Efes 2022 – крупнейшие совместные учения в Эгейском регионе.

С учетом ВС Турции численность персонала, который примет участие в учениях, достигнет 10 тыс. человек.

В 2016 году в учениях Efes приняли участие 8, в 2018 году – 20 стран. В этом году учения станут самыми масштабными в истории, поскольку число-стран участниц приблизилось к четырем десяткам.

В рамках типичного сценария учений пройдет высадка десанта при огневой поддержке артиллерии.

Цели будут поражены наземными машинами средствами огневой поддержки, боевыми самолетами и ударными вертолетами.

В рамках учений, программа которых включает и маневры отрядов спецназначения, будут продемонстрированы возможности поражения целей с борта корабля, дозаправки в воздухе и боевого поиска и спасения.

Ожидается, что в заключительный день за учениями будут наблюдать министры обороны, начальники штабов и командующие силами из более чем 20 стран.