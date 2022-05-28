Вооруженные силы Турции, Азербайджана и еще 35 стран проведут совместные учения
ВС Турции проведут в Эгейском регионе крупнейшие совместные военные учения Efes 2022, сообщает «Анадолу».
Военнослужащие из 37 стран мира, включая Италию, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Пакистан, Албанию, Казахстан, Кыргызстан и США, отработают навыки совместных сухопутных и морских операций, а также высадку десанта.
В маневрах будут задействованы итальянский фрегат, канонерская лодка ВМС Ливии, вертолеты Ch-53, гаубицы, бронетехника и десантный корабль ВС США и другая техника.
По данным источников Министерства национальной обороны Турции, учения будут организованы на полигоне Доганбей (Сеферихисар, Измир) и завершатся проведением Дня наблюдателей, который состоится во вторую неделю июня.
В учениях примут участие более тысячи иностранных военнослужащих из 37 стран мира.
Efes 2022 – крупнейшие совместные учения в Эгейском регионе.
С учетом ВС Турции численность персонала, который примет участие в учениях, достигнет 10 тыс. человек.
В 2016 году в учениях Efes приняли участие 8, в 2018 году – 20 стран. В этом году учения станут самыми масштабными в истории, поскольку число-стран участниц приблизилось к четырем десяткам.
В рамках типичного сценария учений пройдет высадка десанта при огневой поддержке артиллерии.
Цели будут поражены наземными машинами средствами огневой поддержки, боевыми самолетами и ударными вертолетами.
В рамках учений, программа которых включает и маневры отрядов спецназначения, будут продемонстрированы возможности поражения целей с борта корабля, дозаправки в воздухе и боевого поиска и спасения.
Ожидается, что в заключительный день за учениями будут наблюдать министры обороны, начальники штабов и командующие силами из более чем 20 стран.