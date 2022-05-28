Эрдоган ответил оппозиции: Мы в Турции до самой смерти

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил в воскресенье на утверждения оппозиционных политиков о том, что он якобы намеревается бежать из республики, заявив, что останется в стране до самой смерти.

"Мы будем здесь до последнего нашего вздоха. По их словам, Тайип Эрдоган – это человек, который убежит [из страны]. Но вот Эрдоган в Атакёйе (район Стамбула – прим.). Мы здесь до самой смерти", - подчеркнул он на митинге по случаю годовщины завоевания Стамбула, трансляцию вел телеканал TRT.

25 мая лидер основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу обвинил семью Эрдогана в вывозе в США миллионов долларов. Кылычдароглу также обещал предать огласке "анатомию плана побега" Эрдогана. Вечером в тот же день лидер НРП распространил видео в Twitter, в котором назвал фонды, якобы используя которые семья Эрдогана переводит деньги в США.

Эрдоган в свою очередь возбудил иск против лидера НРП за его обвинения. Сумму материального ущерба Эрдоган оценил в миллион турецких лир ($61 тыс.).