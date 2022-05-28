Баку: Ереван срывает результаты брюссельских переговоров

Категорически отвергаем заявление МИД Армении от 28 мая 2022 года о якобы нарушении режима прекращения огня азербайджанской стороной, а также совершенно безосновательные обвинения в адрес Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Министерство обороны Азербайджанской Республики опровергло дезинформацию и клеветническое заявление о якобы нарушении режима прекращения огня Вооруженными силами Азербайджана и заявило, что информация не соответствует действительности.

В то время как предпринимаются усилия по нормализации отношений между двумя странами, клеветнические и деструктивные заявления армянской стороны направлены на подрыв предпринятых шагов по нормализации, а также процесса по делимитации государственной границы.