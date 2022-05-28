Евросоюз обеспокоен задержанием греческих танкеров Ираном
Европейский союз выразил обеспокоенность задержанием двух греческих танкеров Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, распространенном в воскресенье.
"Мы с большой озабоченностью следим за неприемлемым захватом Ираном двух греческих судов в Персидском заливе, - приводятся в заявлении слова Стано. - Мы немедленно подняли вопрос о захвате [танкеров] и выразили иранским властям нашу серьезную озабоченность в связи с этими действиями, призвав как можно скорее разъяснить сложившуюся ситуацию, чтобы добиться ее урегулирования и деэскалации".
В заявлении также отмечается, что Брюссель находится в "очень тесном контакте" с Афинами относительно танкера Pegas, который был задержан греческими властями 19 апреля.
Шедший под российским флагом Pegas перевозил иранскую нефть. Через несколько дней после задержания судно переименовали в Lana. По сообщению греческой газеты "Катимерини", до середины марта танкер принадлежал российскому "Промсвязьбанку", который попал под санкции ЕС. 17 марта судно сменило владельца и было передано "Трансморфлоту".
26 мая пресс-служба Министерства морского флота и островной политики Греции сообщила корр. ТАСС в Афинах о решении передать иранскую нефть, находившуюся на борту танкера, Соединенным Штатам. На следующий день силы КСИР задержали в Персидском заливе два греческих танкера.