Российские войска продолжают наступление на юге Украины. Активные боевые действия усиливают напряженность и вероятность эскалации в сепаратистском Приднестровье. Одновременно с этим арест экс-президента Молдовы Игоря Додона усугубил внутриполитическую ситуацию в самом Кишиневе.

С первого дня репортерская группа haqqin.az изучает сложившуюся обстановку в Кишиневе. Накануне гостем рубрики "Беседы Эйнуллы Фатуллаева" стал известный молдавский политик, экс-президент, лидер оппозиции Владимир Воронин.

Политик выступил с серией сенсационных заявлений.

Представляем вниманию зрителей беседу Эйнуллы Фатуллаева с Владимиром Ворониным.