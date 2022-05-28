ЕС за день до саммита не смог договориться об эмбарго на российскую нефть

Дипломаты стран Евросоюза в воскресенье, за день до начала саммита ЕС, не смогли договориться о запрете на импорт российской нефти, который планируется включить в новый, шестой пакет санкций против России.

Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на не названного по имени чиновника ЕС, что переговоры о нефтяном эмбарго продолжатся завтра днем, до начала саммита.

Отказу от российской нефти противится прежде всего Венгрия, которая получает ее по трубопроводу. Венгерское правительство говорит, что в случае эмбарго страна понесет многомиллиардные убытки.

По информации европейской прессы, сейчас страны ЕС обсуждают компромиссное предложение Франции: запретить импорт российской нефти через морские порты, но оставить импорт по трубопроводам.