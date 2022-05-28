22:28

Марш с флагами в Иерусалиме, в котором приняли участие десятки тысяч израильтян, сопровождался массовыми беспорядками в арабских районах столицы, во многих местах произошли столкновения толпы с силами правопорядка. В воскресенье, 29 мая, главным очагом уличных волнений стал иерусалимский район Шимон ха-цадик (Шейх Джаррах), пишет vesty.co.il. Как сообщают очевидцы, улицы этого жилого квартала со смешанным еврейско-арабским населением, напоминали поле боя. Во многих припаркованных машинах разбиты стекла. По данным полиции как арабские, так и еврейские участники беспорядков были замечены в метании камней. По словам еврейских жителей района, арабские соседи разбили стекла десятков автомобилей.

Для пресечения беспорядков на место стянуты значительные силы полиции и бойцы МАГАВа, а также водометные установки и конная полиция. В нескольких местах участники столкновений подожгли мусорные контейнеры на улице и использовали ракеты для фейерверков в качестве импровизированного оружия. Сообщается о нескольких пострадавших. По приблизительным подсчетам в Марше с флагами приняло участие около 50.000 израильтян. Колонны демонстрантов прошли по заранее утвержденному маршруту, безопасность вдоль которого обеспечивали сотни сотрудников полиции и пограничников. В Старом городе Иерусалима еще до начала шествия вспыхнули стычки между евреями и арабами. В колонне шествия полицейские заметили активистов ультраправой группировки La Familia, объединяющей фанатов футбольного клуба "Бейтар" (Иерусалим). Некоторые из них скандировали лозунги "Смерть арабам" и "Чтоб сгорела твоя деревня". В связи с проявлениями шовинизма со стороны демонстрантов-израильтян премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отдал распоряжение министру внутренней безопасности (МВБ) Омеру Бар-Леву "проявлять нулевую терпимость к насилию или провокациям радикалов, включая организацию La Familia.