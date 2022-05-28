Побоище в Иерусалиме во время Марша с флагами: разбиты машины, горят мусорные баки фото
Марш с флагами в Иерусалиме, в котором приняли участие десятки тысяч израильтян, сопровождался массовыми беспорядками в арабских районах столицы, во многих местах произошли столкновения толпы с силами правопорядка. В воскресенье, 29 мая, главным очагом уличных волнений стал иерусалимский район Шимон ха-цадик (Шейх Джаррах), пишет vesty.co.il.
Как сообщают очевидцы, улицы этого жилого квартала со смешанным еврейско-арабским населением, напоминали поле боя. Во многих припаркованных машинах разбиты стекла.
По данным полиции как арабские, так и еврейские участники беспорядков были замечены в метании камней. По словам еврейских жителей района, арабские соседи разбили стекла десятков автомобилей.
Для пресечения беспорядков на место стянуты значительные силы полиции и бойцы МАГАВа, а также водометные установки и конная полиция.
В нескольких местах участники столкновений подожгли мусорные контейнеры на улице и использовали ракеты для фейерверков в качестве импровизированного оружия. Сообщается о нескольких пострадавших.
По приблизительным подсчетам в Марше с флагами приняло участие около 50.000 израильтян.
Колонны демонстрантов прошли по заранее утвержденному маршруту, безопасность вдоль которого обеспечивали сотни сотрудников полиции и пограничников.
В Старом городе Иерусалима еще до начала шествия вспыхнули стычки между евреями и арабами. В колонне шествия полицейские заметили активистов ультраправой группировки La Familia, объединяющей фанатов футбольного клуба "Бейтар" (Иерусалим). Некоторые из них скандировали лозунги "Смерть арабам" и "Чтоб сгорела твоя деревня".
В связи с проявлениями шовинизма со стороны демонстрантов-израильтян премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отдал распоряжение министру внутренней безопасности (МВБ) Омеру Бар-Леву "проявлять нулевую терпимость к насилию или провокациям радикалов, включая организацию La Familia.
Глава правительства выразил уверенность, что большинство участников Марша пришли отпраздновать День Иерусалима, а горстка радикалов пытается раскачать ситуацию. Беннет предупредил, что против каждого случая насилия будут применены жесткие меры вплоть до судебного разбирательства.
В День Иерусалима в воскресенье, 29 мая, 2600 евреев посетило Храмовую гору. Это рекордное число для одного дня. Посетители, которые принялись читать молитву "Шма Исраэль" или размахивали флагами Израиля и пели гимн, были удалены полицией с горы. В числе посетивших был депутат кнессета Итамар Бен-Гвир (Религиозный сионизм), который получил разрешение подняться на Храмовую гору только в субботу, 28 мая.
Маршу с флагами предшествовало несколько стычек между евреями и арабами в Старом городе и возле него. В одном инциденте молодой человек кричал "Ам Исраэль хай" ("Народ Израиля жив) арабам, которые стояли напротив него, в ответ они скандировали "Аллаху акбар".
В арабских сетях было распространено видео, как еврейские молодые люди пытаются поджечь палестинский флаг. В противовес неизвестные подняли на Шхемскими воротами Старого города дрон с палестинским флагом, который был сбит полицией.
Для пресечения стычках в Старом городе полиция несколько раз применяла слезоточивый газ.
Утром воскресенья, 29 мая, полиция заблокировала вход в одну из мечетей на Храмовой горе, в которой попыталась собраться группа палестинских молодых людей, предположительно, намеревавшихся устроить беспорядки. Молодые люди забросали полицейских камнями. Никто из полицейских не пострадал.