Россияне собираются снова форсировать Северский Донец

Российские войска пытаются оцепить украинских военных возле Лисичанска и Северодонецка. К тому же противник не оставляет попыток форсировать реку Северский Донец. Об этом сообщается в сводке Управления стратегических коммуникаций.

"Оккупанты вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Основная цель врага - оцепление наших войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей", - говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что противник активно применяет авиацию, силы и средства ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронную борьбу.

"С целью очередных попыток форсирования реки Северский Донец в определенных районах, осуществляет пополнение запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов", - добавляют военные.