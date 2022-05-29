Kalush Orchestra продали кубок «Евровидения-2022» за космическую сумму в помощь ВСУ

25 мая фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк объявил о старте аукциона-розыгрыша кубка «Евровидение». Также на аукцион выставили легендарную розовую панамку. Помогал коллективу продать символические вещи Сергей Притула, у которого есть собственный благотворительный фонд.

И уже сегодня стало известно, кто сделал самый большой донат и стал обладателем трофея. Итак, кубок достался....украинской криптовалютной бирже WhiteBIT, которая отдала за трофей 900 тысяч долларов! Об этом сообщили на Telegram-канале "Евровидение Украина".

Что касается панамки, то напомним, по условиям каждый желающий мог сделать пожертвование в размере 200 гривен. Чем больше вкладов человек делал, тем больше шансов было выиграть.