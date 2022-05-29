Kalush Orchestra продали кубок «Евровидения-2022» за космическую сумму в помощь ВСУ
25 мая фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк объявил о старте аукциона-розыгрыша кубка «Евровидение». Также на аукцион выставили легендарную розовую панамку. Помогал коллективу продать символические вещи Сергей Притула, у которого есть собственный благотворительный фонд.
И уже сегодня стало известно, кто сделал самый большой донат и стал обладателем трофея. Итак, кубок достался....украинской криптовалютной бирже WhiteBIT, которая отдала за трофей 900 тысяч долларов! Об этом сообщили на Telegram-канале "Евровидение Украина".
Что касается панамки, то напомним, по условиям каждый желающий мог сделать пожертвование в размере 200 гривен. Чем больше вкладов человек делал, тем больше шансов было выиграть.
В общем свои средства за панамку присылала 31 тыс. человек из 56 стран мира. Общая сумма пожертвований составила 11 миллионов гривен! В результате победителем стал украинец Владимир, который живет в Чехии, – он сделал пять пожертвований по 200 гривен, то есть он отправил 1000 гривен.
Все собранные средства пойдут на помощь украинской армии.