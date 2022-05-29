Украинские военные делают все, чтобы сдержать российское наступление на Северодонецк (Луганская область). Россиянам придется заплатить высокую цену за его захват. Об этом Владимир Зеленский сообщил в ходе видеообращения.

По его словам, в результате ударов в Северодонецке уничтожена вся критическая инфраструктура и 90% зданий.

"Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупантов и им все равно, сколько жизней придется заплатить за эту попытку поднять флаг на бульваре (как горько сейчас звучит это название) Дружбы народов, 32 – где расположена администрация. Мы делаем все, чтобы сдержать это наступление", - отметил Зеленский.