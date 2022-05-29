Лавров: Россия уговаривала «ДНР» и «ЛНР» отказаться от суверенитета

Россия в свое время уговаривала «Донецкую и Луганскую народные республики» отказаться от своего провозглашенного суверенитета в случае, если Киев выполнит минские договоренности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

"В ответ на путч и заявления лидеров госпереворота о необходимости выгнать русских отовсюду, запретить статус русского языка в Украине, жители востока Украины заявили, что они не признают переворот и не хотят признавать власти, захватившие Киев и объявившие себя правительством. Это ведь тогда началось. Франция, Германия, Евросоюз молчали. Возможно, они и радовались. Тогда они провозгласили «ДНР» и «ЛНР». За это Киев направил на них войска, начав бомбить самолетами Донецк и Луганск. Европа молчала, - сказал он. - Тогдашний президент Франции Франсуа Олланд "организовал" "нормандский формат". Долгие месяцы пытались остановить конфликт. Мы уговорили Донецк и Луганск отказаться от провозглашенного суверенитета, если будут выполнены минские договоренности: нужно было только предоставить особый статус этим территориям".

"Франция и Германия сами подписали, какой это должен быть статус: русский язык, свои правоохранительные органы и особые экономические связи с Россией. Ничего этого сделано не было", - добавил министр.