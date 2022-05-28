В Москве прокомментировали слухи о болезни Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров сомневается, что «вменяемые люди» могут видеть у президента РФ Владимира Путина признаки недуга. Об этом Лавров заявил в интервью французскому телеканалу TF1, комментируя информацию о болезнях Путина.

"Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления.

Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит", - отметил глава МИД РФ.