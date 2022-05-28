Киев готов изучить предложение о переговорах глав Украины, России и Турции

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, если российский лидер даст свое согласие в них участвовать. Об этом изданию «Страна» сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"Насколько это соответствует действительности, не могу сказать, эти договоренности происходили между президентом Турции и России. А что касается позиции офиса президента Украины, если президент России даст свое согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение", - цитирует издание слова Никифорова.

Ранее Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским 30 мая. Кремль подтвердил, что в понедельник планируется телефонный разговор российского и турецкого лидеров.