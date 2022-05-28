Лавров назвал страну в Европе, разжигающую «неонацизм» в Украине

Франция, к сожалению, играет одну из ведущих ролей в разжигании «неонацизма» в Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

"К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, "неонацизма", Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть", – отметил Лавров.

По его словам, Париж активно занимается вопросом поставок в Украину в том числе наступательных вооружений, "требует вести войну до победного конца", "нанести России поражение".

"Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы. Значит, Запад никогда и не хотел равноправного содружества и сотрудничества с Российской Федерацией", – сделал вывод российский министр.