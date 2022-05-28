Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: россияне отступают

Воины Вооруженных сил Украины пошли в контрнаступление в Херсонской области, россияне убегают. Об этом на своей странице в Facebook сообщает советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.

Украинские военнослужащие пошли в контрнаступление на Бериславском направлении и уже продвинулись на 9 километров. По его словам, россиян выбивают с третьей линии обороны, которую те выстраивали ранее.

Он отметил, что каждый день оккупации – это трагедия для каждого херсонца, так как россияне психологически давят на местных жителей. Однако все их действия разбиваются о контрнаступление ВСУ.

Также Хлань отметил, что в Херсоне и области продолжает усиливаться партизанское движение.