Лавров рассказал о приоритетах России в войне и судьбе территорий Украины, где идут бои

«Освобождение» Донбасса является безусловным приоритетом в ходе российской «специальной операции» в Украине, а жители остальных территорий, где она проходит, должны будут сами решить свое будущее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Освобождение Донецкой и Луганской областей», признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом», - сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

При этом, отметил российский министр, в отношении территорий Украины, где проходит «российская военная операция», «решать свое будущее должны жители этих районов». «Они должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Зеленским – запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту, – или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда», - добавил Лавров.