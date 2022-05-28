Украинская армия провела контрнаступление и на юге от Кривого Рога

В результате контратаки на юге от Кривого Рога уничтожены 63 российских военнослужащих и 19 единиц техники РФ. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, неделя была очень напряженной как для Кривого Рога, так и в целом по этому направлению.

Так, в течение недели Кривой Рог дважды подвергался ракетным ударам, а в среду на территорию одного из промышленных предприятий были прилеты трех крылатых ракет.

"Вчера после 20:00 враг ударил несколькими ракетами по территории одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Всю ночь и утро подразделения спасателей ликвидировали пожар и другие последствия. Слава Богу, также обошлось без жертв, на данный момент это уже точно. Все завалы разобраны", - рассказал Вилкул.