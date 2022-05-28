Украинская армия провела контрнаступление и на юге от Кривого Рога
В результате контратаки на юге от Кривого Рога уничтожены 63 российских военнослужащих и 19 единиц техники РФ. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, неделя была очень напряженной как для Кривого Рога, так и в целом по этому направлению.
Так, в течение недели Кривой Рог дважды подвергался ракетным ударам, а в среду на территорию одного из промышленных предприятий были прилеты трех крылатых ракет.
"Вчера после 20:00 враг ударил несколькими ракетами по территории одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Всю ночь и утро подразделения спасателей ликвидировали пожар и другие последствия. Слава Богу, также обошлось без жертв, на данный момент это уже точно. Все завалы разобраны", - рассказал Вилкул.
Он подчеркнул, что противник продолжает вести обстрелы по всей линии соприкосновения, при этом россияне применяют все виды ракетных систем залпового огня, ствольную артиллерию, танки, минометы и боевую авиацию, а также продолжают применять и запрещенные Женевской конвенцией кассетные и фосфорные боеприпасы.
Сегодня враг вел обстрелы в районе населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Князевка, Токарево.
По его словам, в то же время ситуация на Криворожском направлении фронта остается хоть и напряженной, но стабильной и контролируемой.
"Была проведена успешная контратака на юге от Кривого Рога. Уничтожены 63 российских военнослужащих и 19 единиц техники РФ, в том числе современные танки Т-72, реактивная система залпового огня "Град", артиллерия, вертолеты и один самолёт СУ-35", - рассказал Вилкул.
Напомним, ранее сообщалось о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины пошли в контрнаступление в Херсонской области.