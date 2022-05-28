В НАТО раскрыли детали новой стратегической концепции альянса
Итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало в интервью агентству ANSA раскрыл подробности новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде. Об этом передает РИА Новости.
"Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве "партнера". Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата", – уточнил он.
Тало объяснил, что альянсу теперь следует учитывать "разрушительные последствия" возвышения Китая, особенно в области технологий.
"Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично", – сказал Тало.
Присоединение Финляндии и Швеции и ситуация на Украине также станут темами для обсуждения на саммите, отметил он.