В ВОЗ оценили риск распространения оспы обезьян в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как умеренный, но не исключает, что ситуация может ухудшиться. Об этом пишет РИА Новости.
ВОЗ располагает информацией о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. Отмечается, что о летальных исходах не сообщалось.
"В настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, учитывая, что это первый случай одновременного сообщения о случаях оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ", - говорится в сообщении организации.
Кроме того, подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват многих спорадических случаев указывает на то, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.
Одновременно ВОЗ отмечает, что риск для общественного здравоохранения, связанный с оспой обезьян, может стать высоким, если вирус воспользуется возможностью утвердиться в качестве патогена для человека и распространится среди групп с более высоким риском тяжелого заболевания, таких как маленькие дети и лица с ослабленным иммунитетом.
Большая часть населения уязвима к вирусу оспы обезьян, поскольку вакцинация против натуральной оспы, которая обеспечивает некоторую перекрестную защиту, была прекращена с 1980 года или ранее в некоторых странах.