В ВОЗ оценили риск распространения оспы обезьян в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как умеренный, но не исключает, что ситуация может ухудшиться. Об этом пишет РИА Новости.

ВОЗ располагает информацией о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. Отмечается, что о летальных исходах не сообщалось.

"В настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, учитывая, что это первый случай одновременного сообщения о случаях оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ", - говорится в сообщении организации.