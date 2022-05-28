Россия ударила ракетами по Одесской области

В ночь и утром в понедельник по Одесской области Украины были выпущены ракеты из района Черного моря. Одну из них удалось сбить украинским ПВО. Еще одна ракета попала в неработающие пути моста через Днестровский лиман. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Ночью и на рассвете по Одесщине враг снова нанес 2 ракетных удара. Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, ...попали в тот самый разбитый ранее путь", – приводит Интерфакс-Украина слова Братчука.

Он подчеркнул, что ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.