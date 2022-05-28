Иран нарастил доходы от экспорта нефти и газа на 60%

Доходы Ирана от экспорта нефти, газа и продуктов переработки энергоресурсов за период с 20 марта увеличились на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, передает агентство IRNA со ссылкой на Министерство нефти страны.

Отмечается, что за апрель и май этого года доходы Ирана от нефтехимической промышленности достигли $2,4 млрд. В прошлом году показатель за аналогичный период составил $1,5 млрд, пишет агентство.

В число экспортируемых продуктов входят нефть, газовый конденсат, природный газ, нефтепродукты и продукты нефтехимии. Рост доходов от их экспорта зафиксирован на фоне попыток стран Запада отказаться от поставок аналогичных продуктов из России в связи со спецоперацией на Украине.