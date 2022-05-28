В российских банках сократились запасы золота

У российских банков значительно сократились запасы драгоценных металлов. На 1 апреля остатки на счетах, на которых отражаются такие активы, составили 227,3 млрд рублей – это минимум с августа 2019 года. За февраль-март объем вложений в драгметаллы уменьшился на 20,2 млрд (17,2%), но в пересчете на физическое золото запасы снизились гораздо заметнее, пишет РБК.

С учетом цен на аффинированное золото, по расчетам РБК, на 1 апреля в банках хранилось 43,8 тонн этого металла.

За два месяца остатки сократились на 11,4 тонн (минус 20,7%) – на 10,8 тонн в феврале и на 0,6 тонн в марте.

Остатки золота на балансах резко уменьшились из-за активизации экспортных операций, пояснили РБК в крупных банках. Как отмечает представитель Совкомбанка, в начале февраля участники рынка еще могли свободно вывозить металл за рубеж и «в ожидании санкций продавали остатки». В марте, по его словам, сбыта золота за границу уже не было.

На показатели могла повлиять сезонность (снижение объемов передачи драгметалла в банки от клиентов) и возвращение ЦБ России к покупкам золота на внутреннем рынке, полагают аналитики.