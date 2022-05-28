По предварительным данным, взрыв произошел в районе, где расположен дом назначенного россиянами "руководителя Запорожской области" Евгения Балицкого.

Балицкий, бывший депутат Верховной рады Украины, 26 мая был назначен главой военно-гражданской администрации (ВГА) частично подконтрольной России Запорожской области. В этот же день СБУ завела против Балицкого уголовное дело по статье "коллаборационизм".

По информации местных жителей, в городе воют сирены, на улицах ездит военная техника. На кадрах, опубликованных СМИ, видно, что на носилках несут раненную в результате взрыва. Предварительно известно, что пострадала Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкого, брата псевдогубернатора Евгения Балицкого. По неподтвержденной информации, ранения получили две женщины и молодой человек.