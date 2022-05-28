В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв обновлено 10:59
По предварительным данным, взрыв произошел в районе, где расположен дом назначенного россиянами "руководителя Запорожской области" Евгения Балицкого.
Балицкий, бывший депутат Верховной рады Украины, 26 мая был назначен главой военно-гражданской администрации (ВГА) частично подконтрольной России Запорожской области. В этот же день СБУ завела против Балицкого уголовное дело по статье "коллаборационизм".
По информации местных жителей, в городе воют сирены, на улицах ездит военная техника. На кадрах, опубликованных СМИ, видно, что на носилках несут раненную в результате взрыва. Предварительно известно, что пострадала Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкого, брата псевдогубернатора Евгения Балицкого. По неподтвержденной информации, ранения получили две женщины и молодой человек.
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Взрыв большой силы прогремел в центре оккупированного российскими войсками украинского города Мелитополь. Об этом сообщил «представитель местной администрации» оккупированных территорий Запорожской области Владимир Рогов.
"Сегодня около 7.40 в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма», - цитирует Рогова РИА Новости.
«Представитель местной администрации» оккупированных территорий Запорожской области не сообщил, пострадал ли кто-то в результате взрыва, и не указал его причины.